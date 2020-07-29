"Пакеты малыша" и компенсации. Почему пропали бэби-боксы и как их монетизируют

В Украине новорожденные не могут получить "Пакеты малыша", государство обещает отдать "подарок" позже, а Минсоцполитики хочет начать выплачивать компенсации за данные наборы. О том, почему пропали бэби-боксы, пишет Страна.

Так, сообщается, что за два года существования проекта "Пакет малыша" перебои с поставками уже случались. Еще при Кабмине Гройсмана Минсоцполитики не всегда могло обеспечить регулярность выдачи пакетов прямо в роддомах, потому мамам приходилось бегать по соцслужбам, чтобы забрать бэби-бокс.

Но, похоже, нынешний дефицит - это не просто перебои с логистикой. Минсоцполитики пытается монетизировать бэби-боксы. Причем, пока неясно, можно ли будет за счет предложенной компенсации купить набор вещей, которые есть в бэби-боксе. То есть, не исключено, что на детях попросту хотят сэкономить.

Ни бэби-боксов, ни денег

Проблемы с "пакетами малыша" есть в большинстве областей Украины. В Киеве в наличии порядка 400 бэби-боксов, чего не хватит на детей, родившихся в июле (нужно не менее 500 пакетов). В Полтавской области, по сообщению областной госадминистрации есть около 200 бэби-боксов, чего хватит максимум до середины августа.

В некоторых областях бэби-боксов уже давно нет, и взамен мамам предлагают денежную компенсацию. Причем, те, кто ее получает, констатируют, что она меньше 3,8 тысяч гривен (это официальная стоимость набора). Об этом пишут мамы в соцсетях. К примеру, жительница Донецкой области Анна Прокопенко в группе "Социальные выплаты на деток" в Facebook пишет, что ей пришла компенсация 3250 гривен (то есть, на 550 гривен меньше официального прайса на бэби-бокс). Карина Демченко из Кривого Рога интересуется, получил ли кто-то компенсацию из Днепропетровской области. Потому что к ней деньги пока так и не дошли.

О том, что пока не получили ни бэби-боков, ни компенсаций пишет также жительница города Радивилов Ровненской области Катя Синдеева.

Некоторые мамы рассказывают, что им предлагают записываться в очередь, и получить бэби-боксы позже - когда они будут в наличии. "Но еще за май не все получили. Зачем мне бэби-бокс к тому времени, все равно придется все покупать за свои деньги, а к тому времени, как придет "пакет малыша" ребенок из этих вещей уже вырастет. Придется его выбросить или передарить кому-то, лучше уж денежная компенсация. Но ее пока не предлагают", - говорит молодая мама из Житомирской области Ангелина.

Почему закончились "пакеты малыша"

Стоит отметить, что перебои с выдачей бэби-боксов были и раньше.

И тогда Андрей Рева пояснял их техническими сложностями и логистикой.

В этот раз ситуация другая. Дело в том, что в этом году поменялся организатор закупок. Ранее программу курировал офис ООН по управлению проектами (ЮНОПС). Затем ее передали госкомпании "Професійні Закупівлі".

"В апреле этого года на ProZorro был объявлен тендер на второе полугодие. На тендер заявилось 13 участников, прошел первый этап, организаторы выбрали четырех финалистов (причем все - крупные отечественные производители из Киева, Харькова, Запорожья. Попала туда и наша компания "ТК-Домашний Текстиль"). Но, к сожалению, начался традиционный для украинских госзакупок "тендерный троллинг", когда на тендер заходят компании-пустышки, да ещё и с четко просматриваемыми признаками сговора. Их сносят, но от них затем сыпятся жалобы в АМКУ. Что неудивительно, когда в тендерной документации 120 листов требований к ТЗ и опытные юристы всегда найдут какую-либо несущественную ошибку или зацепку, чтобы подать жалобу. В итоге, после закрытого заседания АМКУ, на которое не смогли попасть не только юристы от участников, но и даже представитель организатора тендера ДУ "Професійні закупівлі", закупка "пакетов малыша" была отменена.

А новая процедура - это опять месяцы на формальные процедуры, затем неизбежные жалобы проигравших в АМКУ и только потом, к зиме можно рассчитывать на подписание контрактов, при этом поставка бэби-боксов начнется не сразу, а через месяц-другой, так как никто в состоянии неопределённости не будет держать сырье на складах", - описывает ситуацию учредитель компании "Текстиль -Контакт" Александр Соколовский.

По его мнению, чтобы разблокировать бэби-боксы, Кабмину нужно своим решением снова передать закупки в ЮНОПС.

"Это может восстановить поставки уже в сентябре и снять напряжение. Молодые родители пока не понимают, ждать им бэби-бокс или компенсацию в 3 800 гривен, а затем самим бежать покупать все необходимое", - отмечает Соколовский.

Причем, по его подсчетам, если покупать такой ассортимент в розницу, то получится намного дороже - до 7 тысяч гривен (производители дают государству оптовые цены).

В ГП "Професійні закупівлі" сообщили, что проинформировали Минсоцполитики о решении АМКУ, но готовы объявить следующие закупки, то есть, дальше работать по программе.

Дадут деньгами или подгузниками?

В Минсоцполитики же пояснили, что будут выдавать молодым родителям компенсации.

"Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, который родился в 2020 году "пакетом малыша" разработало проект правительственного решения, которым предусмотрено внедрение выплат денежных компенсаций стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", - сообщили в ведомстве. Самого проекта в свободном доступе пока нет. Поэтому неясно какие именно компенсации будут выплачивать.

Как заявил первый зам министра соцполитики Евгений Котик, компенсация будет "в пределах 5 тысяч гривен" с учетом стоимости пакета малыша и инфляции. Но на практике компенсации пока получают единицы, причем, суммы намного меньше заявленных. Большинство мам не дождалось ни бэби-боксов, ни денег.

Производители, которые участвуют в программе по производству пакетов малыша, говорят: создается впечатление, что власти не собираются возобновлять этот проект, а хотят плавно перевести все в монетизацию бэби-боксов.

Как сообщали Українські Новини, Минсоцполитики намерено закупить около 250 тысяч "пакетов малыша" для рожениц.

Также Министерство социальной политики намерено в 2020 году предоставить "пакет малыша" 330 тыс. семей при рождении ребенка.