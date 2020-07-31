Хорватия продлила действующие условия въезда для украинцев до 15 августа, — посол

Хорватия продлила действующие условия въезда для граждан Украины до середины августа.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.

"Вниманию граждан Украины! 31.07. Хорватия продлила до 15.08.20 действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию на нынешних условиях", - написал он.

Напомним, Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т. ч. для Украины. При наличии сделаного теста на Covid-19 не давнее, чем за 48 часов, - без самоизоляции.



Как сообщали Українські Новини, ЕС продлил ограничения на поездки из Украины до середины августа.



Ранее Євросоюз обновил список стран, из которых разрешен въезд.



Кроме того, с сегодняшнего дня Кипр ужесточает карантин. новые меры касаются обязательного ношения масок в помещениях, таких как торговые центры, банки, супермаркеты, больницы и церкви.



Тем временем в правительстве считают, что до конца сентября ЕС не откроет границы для украинцев.