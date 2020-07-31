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  • Хорватия продлила действующие условия въезда для украинцев до 15 августа, — посол
31 июля 2020, пятница, 20:44 118
Европа 2020-07-31T21:00:01+03:00
Українські Новини
Хорватия продлила действующие условия въезда для украинцев до 15 августа, — посол

Хорватия продлила действующие условия въезда для украинцев до 15 августа, — посол

Валерия Драгомирова
Хорватия, Въезд, Коронавирус
Хорватия. Фото: pixabay
Хорватия. Фото: pixabay

Хорватия продлила действующие условия въезда для граждан Украины до середины августа. 

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter

"Вниманию граждан Украины! 31.07. Хорватия продлила до 15.08.20 действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию на нынешних условиях", - написал он.

Напомним, Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т. ч. для Украины. При наличии сделаного теста на Covid-19 не давнее, чем за 48 часов, - без самоизоляции. 

Как сообщали Українські Новини, ЕС продлил ограничения на поездки из Украины до середины августа. 

Ранее Євросоюз обновил список стран, из которых разрешен въезд. 

Кроме того, с сегодняшнего дня Кипр ужесточает карантин. новые меры касаются обязательного ношения масок в помещениях, таких как торговые центры, банки, супермаркеты, больницы и церкви.

Тем временем в правительстве считают, что до конца сентября ЕС не откроет границы для украинцев

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