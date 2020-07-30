подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 июля 2020, четверг, 21:42 12
Европа 2020-07-30T21:45:01+03:00
Українські Новини
Євросоюз обновил список стран, из которых разрешен въезд

Євросоюз обновил список стран, из которых разрешен въезд

Валерия Драгомирова
Евросоюз, Коронавирус, Въезд в ЕС
Евросоюз. Фото: pixabay
Евросоюз. Фото: pixabay

Совет ЕС 30 июля пересмотрел список "безопасных" стран, для которых должны постепенно отменять ограничения на путешествия, Украина в него снова не попала.

Об этом пишет "Европейская правда".

Сообщается, что в список не добавили новых государств. В то же время из него вычеркнули Алжир.

Таким образом, с 31 июля странам-членам рекомендуется открыть границы для жителей 12 государств. Это Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности.

Это означает, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий.

При пересмотре списка две недели назад ЕС исключил из него Сербию и Черногорию. Следующий пересмотр состоится через две недели.

Критерии определения третьих стран, жителям которых въезд в ЕС будет разрешен, включают, в частности, эпидемическую ситуацию и меры сдерживания коронавируса, такие как социальное дистанцирование, а также экономические и социальные аспекты.

Как сообщали Українські Новини, Болгария отменила ПЦР-тесты на коронавирус для украинцев

В ЕС рассказали новые правила трансграничных путешествий в условиях пандемии коронавируса.

Больше новостей о: Евросоюз Коронавирус Въезд в ЕС

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя. Шмыгаль рассказал, как будут работать школы
С 1 августа отменяют самоизоляцию для украинцев, которые возвращаются из ОРДЛО
Новости
Євросоюз обновил список стран, из которых разрешен въезд 21:42
Windrose намерена возобновить рейсы из Киева в Болгарию с 1 августа 21:32
Украина настаивает на экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" 21:09
В Киеве и на Западе похолодает, местами придут дожди. Прогноз погоды на 31 июля 21:00
Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя. Шмыгаль рассказал, как будут работать школы 20:50
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
больше новостей
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Задержание боевиков. Фото: СБУ
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу 22:48
больше новостей
Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Пискуна своим советником
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok