С сегодняшнего дня Кипр ужесточает карантин: что запрещено

На Кипре, где ранее возобновили авиасообщение с 5 европейскими странами, правительство приняло решение усилить карантинные меры. С сегодняшнего дня в стране ввели обязательное ношение масок в закрытых помещениях. Об этом сообщает Cyprus Mail.

В случае нарушения меры жителей будут штрафовать на 300 евро.

В целом, новые меры касаются обязательного ношения масок в помещениях, таких как торговые центры, банки, супермаркеты, больницы и церкви.

Кроме того, в районе Лимассола ввели ограничения на собрания из-за недавней вспышки COVID-19. Так, запрещено собираться в группы более десяти человек, а максимальное количество посетителей в ресторанах, кафе и барах было сокращено до 75 в помещении и 150 на открытом воздухе.

Как сообщали Українські Новини, ранее власти Кипра заявили, что оплатят лечение туристов, которые заразились коронавирусом на территории страны.

Также Кипр будет выборочно тестировать пассажиров на коронавирус в своих аэропортах.

А до этого правительство Кипра ускорили снятие коронавирусных ограничений из-за подготовки к туристическому сезону.