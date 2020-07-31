подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • С сегодняшнего дня Кипр ужесточает карантин: что запрещено
31 июля 2020, пятница, 15:00 152
Мир 2020-07-31T15:00:14+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Кипр ужесточает карантин: что запрещено

С сегодняшнего дня Кипр ужесточает карантин: что запрещено

Елизавета Кесельман
Карантин, Кипр, ограничения, Коронавирус на Кипре
Кипр. Фото: brodilki.net
Кипр. Фото: brodilki.net

На Кипре, где ранее возобновили авиасообщение с 5 европейскими странами, правительство приняло решение усилить карантинные меры. С сегодняшнего дня в стране ввели обязательное ношение масок в закрытых помещениях. Об этом сообщает Cyprus Mail.

В случае нарушения меры жителей будут штрафовать на 300 евро.

В целом, новые меры касаются обязательного ношения масок в помещениях, таких как торговые центры, банки, супермаркеты, больницы и церкви.

Кроме того, в районе Лимассола ввели ограничения на собрания из-за недавней вспышки COVID-19. Так, запрещено собираться в группы более десяти человек, а максимальное количество посетителей в ресторанах, кафе и барах было сокращено до 75 в помещении и 150 на открытом воздухе.

Как сообщали Українські Новини, ранее власти Кипра заявили, что оплатят лечение туристов, которые заразились коронавирусом на территории страны. 

Также Кипр будет выборочно тестировать пассажиров на коронавирус в своих аэропортах. 

А до этого правительство Кипра ускорили снятие коронавирусных ограничений из-за подготовки к туристическому сезону. 

Больше новостей о: Карантин Кипр ограничения Коронавирус на Кипре

Уволен еще один замглавы НБУ Холод
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать
Новости
С сегодняшнего дня Кипр ужесточает карантин: что запрещено 15:00
На въездах в столицу по пяти направлениям сделают паркинги, - Кличко 14:59
Сегодня вечером будет утвержден перечень карантинных зон Украины, — Ляшко 14:56 Инфографика
Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк "Кредит Днепр" 14:48
Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, — Саакашвили 14:44
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
больше новостей
Украина получит вакцину против коронавируса на 20% населения, - Ляшко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok