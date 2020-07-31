Распределять регионы по зонам в зависимости от эпидситуации будут каждую пятницу, — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации будет заседать каждую пятницу для распределения регионов в соответствующие зоны по эпидемиологической ситуации.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Каждую пятницу мы будем проводить плановую Комиссию ТЭБ и ЧС, где будем анализировать соответствующие показатели", - сказал Степанов.

Целью данной комиссии является определение регионов в одну из эпидемиологических зон.

По словам Степанова, переход области из стабильной зоны в зону с большим риском осуществляется, когда в данной области показатели превышают норму 5 дней подряд.

Для возвращения области в более стабильную зону необходимо продемонстрировать нормализацию эпидемиологической ситуации на протяжении 3 дней.

Где находятся "красные" зоны, можно следить онлайн на карте.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июля Кабинет Министров принял решение о разделении регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации с 1 августа.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах (не более 50%), количество тестирований на 100 тыс. населения (не менее 24), динамика увеличения количества новых случаев (не более 10%), коэффициент выявления заболевания (не более 11%).

Кроме того, с 1 августа Киев оказался в "зеленой".

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.