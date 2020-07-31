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31 июля 2020, пятница, 17:19 3987
Президент 2020-07-31T17:28:29+03:00
Українські Новини
Офис Президента отреагировал на расследование о нарушении кортежем Зеленского ПДД

Офис Президента отреагировал на расследование о нарушении кортежем Зеленского ПДД

Виолетта Чайковская
Радио Свобода, ПДД, Кортеж, схемы, нарушение ПДД, Превышение скорости, Владимир Зеленский, Расследование
Превышение скорости кортежем Зеленского. Скриншот видео
Превышение скорости кортежем Зеленского. Скриншот видео "Схемы: коррупция в деталях"

Офис Президента отрицает, что кортеж Президента Владимира Зеленского и автомобили руководства Офиса систематически нарушают правила дорожного движения (ПДД) и не несут за это никакой ответственности.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса в ответ на запрос агентства.

"Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий", - говорится в ответе.

Офис заверяет, что для главы государства и его сотрудников не существует никаких исключений.

"Безусловно, любое нарушение ПДД, если оно имело место, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции. Никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса Президента нет и быть не может", - ответила пресс-служба.

Ранее программа журналистских расследований "Схемы" (проект "Радио Свободы") в течение двух месяцев фиксировала нарушение кортежем Зеленского ПДД, включая значительное превышение допустимой скорости.

Кроме того, по их данным не только Зеленский, но и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и первый помощник Президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с так называемыми "номерами прикрытия", которые не отображаются в базе Национальной полиции, что делает невозможным начисление им штрафов за нарушение ПДД.

При этом в отличии от Президента их должности не относятся к таким, для которых предусмотрена государственная охрана, а значит, и меры маскировки.

Как сообщали Українськi Новини, прошлым летом авто из кортежа Зеленского устроило ДТП с автобусом с детьми. Тогда Президент обещал наказание офицерам госохраны.

С 1 июня в Киеве и на автомагистралях Киевской области начала работу система автофиксации нарушений ПДД.

Ранее Зеленский обозвал засранцами дальнобойщиков, превышающих весовые нормы на дорогах.

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