Офис Президента отреагировал на расследование о нарушении кортежем Зеленского ПДД

Офис Президента отрицает, что кортеж Президента Владимира Зеленского и автомобили руководства Офиса систематически нарушают правила дорожного движения (ПДД) и не несут за это никакой ответственности.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса в ответ на запрос агентства.

"Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий", - говорится в ответе.

Офис заверяет, что для главы государства и его сотрудников не существует никаких исключений.

"Безусловно, любое нарушение ПДД, если оно имело место, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции. Никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса Президента нет и быть не может", - ответила пресс-служба.

Ранее программа журналистских расследований "Схемы" (проект "Радио Свободы") в течение двух месяцев фиксировала нарушение кортежем Зеленского ПДД, включая значительное превышение допустимой скорости.

Кроме того, по их данным не только Зеленский, но и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и первый помощник Президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с так называемыми "номерами прикрытия", которые не отображаются в базе Национальной полиции, что делает невозможным начисление им штрафов за нарушение ПДД.

При этом в отличии от Президента их должности не относятся к таким, для которых предусмотрена государственная охрана, а значит, и меры маскировки.

Как сообщали Українськi Новини, прошлым летом авто из кортежа Зеленского устроило ДТП с автобусом с детьми. Тогда Президент обещал наказание офицерам госохраны.

С 1 июня в Киеве и на автомагистралях Киевской области начала работу система автофиксации нарушений ПДД.

Ранее Зеленский обозвал засранцами дальнобойщиков, превышающих весовые нормы на дорогах.