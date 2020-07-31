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31 липня 2020, пʼятниця, 17:19 9
Президент 2020-07-31T18:00:02+03:00
Українські Новини
Офіс президента відреагував на розслідування про порушення кортежем Зеленського ПДР

Офіс президента відреагував на розслідування про порушення кортежем Зеленського ПДР

Виолетта Чайковская
Володимир Зеленський, Офіс президента, Кортеж Зеленського
Превышение скорости кортежем Зеленского. Скриншот видео
Превышение скорости кортежем Зеленского. Скриншот видео "Схемы: коррупция в деталях"

В Офісі президента заперечують, що кортеж президента Володимира Зеленського та автомобілі керівництва Офісу систематично порушують правила дорожнього руху (ПДР) і не несуть за це жодної відповідальності.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Офісу у відповідь на запит агентства.

"Безсумнівно, немає жодних систематичних порушень ПДР. Це виключно спекулятивне трактування подій", - йдеться у відповіді.

Офіс запевняє, що для очільника держави і його співробітників не існує жодних винятків.

"Безумовно, будь-яке порушення ПДР, якщо воно мало місце, фіксується і карається в установленому законом порядку спеціально уповноваженими представниками патрульної поліції. Жодних винятків для автомобілів співробітників Офісу президента немає і бути на може", - відповіла пресслужба.

Раніше програма журналістських розслідувань "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") протягом двох місяців фіксувала порушення кортежем Зеленського ПДР, включно зі значним перевищенням допустимої швидкості.

Крім того, за їхніми даними, не тільки Зеленський, а й керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко і перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із так званими номерами прикриття, які не відображаються в базі Національної поліції, що унеможливлює нарахування їм штрафів за порушення ПДР.

При цьому, на відміну від президента, їхні посади не належать до таких, для яких передбачено державну охорону, а значить, і заходи маскування.

Як повідомляли Українськi Новини, минулого літа авто з кортежу Зеленського влаштувало ДТП з автобусом з дітьми. Тоді президент обіцяв покарання офіцерам держохорони.

З 1 червня в Києві і на автомагістралях Київської області розпочала роботу система автофіксації порушень ПДР.

 

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