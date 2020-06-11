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11 июня 2020, четверг, 13:25 85
Президент 2020-06-11T13:30:02+03:00
Українські Новини
Минимум 15 автомобилей: кортеж Зеленского в Чернигове попал на видео

Минимум 15 автомобилей: кортеж Зеленского в Чернигове попал на видео

Ольга Фандорина
Кортеж, Владимир Зеленский, кортеж Зеленского, Кортеж президента

На видео сняли длинный кортеж президента Украины Владимира Зеленского возле черниговского аэродрома. Видео опубликовано на YouTube-канале Суспільне Чернігів.

Главу государства с множеством машин увидели во время его рабочего визита в Чернигов. Кортеж Зеленского попал на видео, когда он выезжал с аэродрома Певцы. Посмотрев видеоролик с наложенной на него песней "Слуга народа", можно насчитать как минимум 15 автомобилей.

Под видео в комментариях украинцам предложили посчитать, сколько машин они увидели.

Тем более, что начале своего президентства Владимир Зеленский обещал, что граждане страны никогда не увидят кортежи президента, а сам он выбирает велосипед. На велосипеде ездил персонаж Зеленского Василий Голобородько в сериале "Слуга народа". А Зеленский пообещал ездить на работу на велосипеде, если станет Президентом, еще до выборов. 

Ранее в День журналиста, 6 июня, президент Владимир Зеленский не только поздравил журналистов с праздником, пообещав отвечать на их вопросы даже в нестандартных ​​условиях, а и покатался с ними на велосипедах в селе Залесье Броварского района Киевской области.

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