Зеленский уверяет, что его кортеж останавливается на светофорах, а за ДТП в Запорожье офицеров УГО накажут

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в Запорожской области - недопустимо. Об этом сообщается в сообщении главы государства в Facebook.

Во время передвижения президента по дорогам Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и тому подобное. Видимо, поэтому фейсбук-сообществу так трудно изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все. Что касается ДТП в Запорожской области – это недопустимо. Если сотрудники УГО, которые ехали на микроавтобусе до Киева, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живыми", - сообщил Зеленский.

Напомним, что авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем.

Да и кортеж Зеленского увеличился, несмотря на его обещания сократить количество автомобилей. Кроме того, Зеленского на "Олимпийский" привез большой кортеж.