подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 июля 2020, пятница, 16:48 1100
Экономика 2020-07-31T18:00:03+03:00
Українські Новини
Доллар немного подешевеет. Официальный курс на понедельник

Доллар немного подешевеет. Официальный курс на понедельник

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как эксперты рассказали, что ждать от курса в ближайшее время, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 августа, на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 июля - 1-2 августа, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,3989
1 доллар США 27,6798
1 швейцарский франк 30,4458
10 иен 2,6376
10 российских рублей 3,7387
1 евро 32,7812


Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара до конца года

Кроме того, аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Тем временем после стремительного двухнедельного роста доллар в обменниках падает.

С 24 по 31 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD. 

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс валют Нацбанк Доллар курс доллара

Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк "Кредит ...
Уволен еще один замглавы НБУ Холод...
После стремительного двухнедельного роста доллар в...
Доллар и евро подскочили перед выходными. Курс вал...
Уволен еще один замглавы НБУ Холод
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать
Новости
На Закарпатье скрывавшегося от наказания за смерть роженицы медика поймала полиция 18:20
Предприниматели не готовы к введению кассовых аппаратов, — глава "Save ФОП" 18:17
ГПУ просит Беларусь арестовать задержанных "вагнеровцев". Украина будет требовать выдачи 18:04
Снимать кино. Фото: Pixabay
Netflix снимет в Украине боевик о политических интригах 17:53
603 человека призваны в армию по результатам весенней призывной кампании в Киеве 17:51
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
Задержание боевиков. Фото: СБУ
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу 22:48
Принятие законопроекта о риелторской деятельности приведет к монополизации регулирования рынка частной структурой, — Ассоциация риелторов 21:55
больше новостей
Украина получит вакцину против коронавируса на 20% населения, - Ляшко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok