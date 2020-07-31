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31 июля 2020, пятница, 11:43 407
Финансы 2020-07-31T14:00:04+03:00
Українські Новини
После стремительного двухнедельного роста доллар в обменниках падает

После стремительного двухнедельного роста доллар в обменниках падает

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара снова понижается
Курс доллара снова понижается

С 24 по 31 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD, курс покупки понизился на 15,45 коп. до 27,5208 UAH/USD после двухнедельного роста.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 46,06 коп. до 32,2079 UAH/EUR, курс продажи повысился на 50,16 коп. до 32,8725 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 17 по 24 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс покупки повысился на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 31 июля

27,5208

27,7802

32,2079

32,8725

3,3600

3,8800

По сравнению с 24 июля

-0,1545

-0,1991

0,4606

0,5016

-0,0500

-0,0700

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

 

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