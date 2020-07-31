После стремительного двухнедельного роста доллар в обменниках падает

С 24 по 31 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD, курс покупки понизился на 15,45 коп. до 27,5208 UAH/USD после двухнедельного роста.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 46,06 коп. до 32,2079 UAH/EUR, курс продажи повысился на 50,16 коп. до 32,8725 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 17 по 24 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс покупки повысился на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 31 июля 27,5208 27,7802 32,2079 32,8725 3,3600 3,8800 По сравнению с 24 июля -0,1545 -0,1991 0,4606 0,5016 -0,0500 -0,0700

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.