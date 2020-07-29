Возможен доллар по 28,5 и выше. Эксперты рассказали, что ждать от курса в ближайшее время

Ослабление гривни на этой неделе продолжится, но будет более плавным, чем в последние полмесяца. По словам экспертов, сейчас оптимальный коридор 27,5-28 грн/доллар. Об этом пишет "Сегодня".

Если Нацбанк не обеспечит межбанковский рынок достаточным количеством валюты, то возможен новый виток курса до 28,5 грн/доллар и выше, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. При этом он уверен, что доллар по 30 гривен грозит новым витком инфляции в Украине.



"С экономической точки зрения это уже необоснованно, сейчас оптимальный коридор 27,5-28 грн/доллар", – подчеркнул Охрименко.



Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин не уверен, что курс доллара надолго остановится на 28 гривнях.



"Заявление президента Владимира Зеленского о курсе 30 гривен за доллар, заявление главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о возможной девальвации гривни на 10% для стимулирования экономики – все это дает импульс сомнениям и усиливает спрос", – объяснил Шевчишин.



Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара до конца года.



Кроме того, НБУ повысил официальный курс гривны на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.