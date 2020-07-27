В акватории Черного моря завершились международные военно-морские учения "Си Бриз-2020"

Международные военно-морские учения "Си Бриз-2020", стартовавшие 20 июля, завершились в акватории Черного моря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"В этом году в связи с пандемией коронавируса учения проходили только в морском и воздушном компоненте. Всего к учениям "Си Бриз-2020" привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное. Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции", - сказано в нем.

Отмечается, что все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме.

Руководители учений "Cи Бриз-2020" от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное выполнение задач.

По их словам, эти учения в очередной раз продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между Украиной и США и региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе.

Одной из особенностей нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов, из которых осуществлялось управление "Си Бриз-2020".

Один штаб находился непосредственно в Одессе, а второй - в городе Рота (Королевство Испания) в морском операционном центре 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота Воздушно-морских сил США.

"Это было своеобразным ноу-хау как для украинских военных моряков, так и для наших американских партнеров. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией. Дистанционно проводилось планирование всех мероприятий, а потом в конце концов сама практическая реализация безопасности операций в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Еще одной особенностью учений стало то, что во время выполнения совместных действий впервые был отработан элемент практических стрельб по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета.

Кроме того, впервые в рамках учений "Си Бриз" было проведено сопровождение патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США.

Также отмечается, что за практическими действиями в море многонациональных корабельно-катерных групп морского компонента учений "Си Бриз-2020" пристально следили корабли Черноморского флота РФ.

Как сообщали Українськi Новини, в порт Одессы в субботу, 25 июля, вошли пять кораблей НАТО во главе с флагманом Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) в рамках совместных учений "Си Бриз-2020".

Кроме того, в рамках учений "Си Бриз-2020" было отработано отражение скоростных целей катерной группой, а также военные отработали стрельбы по морским целям.