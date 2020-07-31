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31 липня 2020, пʼятниця, 15:00 19
Світ 2020-07-31T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кіпр відсьогодні посилює карантин: що заборонено

Кіпр відсьогодні посилює карантин: що заборонено

Елизавета Кесельман
Карантин, Кіпр, Коронавірус, Коронавірус на Кіпрі, Посилення карантину
Кіпр. Фото: brodilki.net
Кіпр. Фото: brodilki.net

Уряд прийняв рішення посилити карантинні заходи на Кіпрі, де раніше відновили авіасполучення з 5 європейськими країнами. Відсьогодні в країні ввели обов'язкове носіння масок у закритих приміщеннях. Про це повідомляє Cyprus Mail.

У разі порушення заходів жителів штрафуватимуть на 300 євро.

В цілому, нові заходи стосуються обов'язкового носіння масок у приміщеннях, таких як торгові центри, банки, супермаркети, лікарні та церкви.

Крім того, в районі Лімассола ввели обмеження на збори людей через нещодавній спалах COVID-19. Так, заборонено збиратися в групи більш ніж десять осіб, а максимальна кількість відвідувачів у ресторанах, кафе і барах було скорочено до 75 в приміщенні і 150 — на відкритому повітрі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше влада Кіпру заявили, що оплатять лікування туристів, які заразилися коронавірусом на території країни.

Також раніше уряд Кіпру прискорив зняття коронавірусних обмежень через підготовку до туристичного сезону.

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