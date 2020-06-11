Кипр открывает авиасообщение еще с пятью европейскими странами

На Кипре, где ранее возобновили международное пассажирское авиасообщение, открыли границы еще с пятью европейскими странмами. Об этом сообщает китайское информационное агентство Xinhua со ссылкой на заявление Минздрава Кипра.

Как отмечает ведомство, Кипр разделил перелеты на 3 категории.

Категория "А" теперь включает 18 государств: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Германию, Грецию, Венгрию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Норвегию, Словакию, Словению и Швейцарию.

Туристы из этих стран, которые намерены посетить Кипр до 20 июня, должны будут иметь справку от врача. После этой даты требование относительно справки будет отменено.

Израиль, Польшу и Румынию отнесли к категории "В". Путешественники из этих трех государств должны будут по прибытию продемонстрировать отрицательный анализ на Covid-19.

К странам категории "C", откуда путешественникам по-прежнему запрещен въезд на Кипр, относятся Бельгия, Ирландия, Италия, Франция, Португалия, Испания, Швеция, Нидерланды и Великобритания. В этих странах риск заражения оценивается как самый высокий.

В министерстве здравоохранения Кипра отметили, что действующее распределение стран на категории подлежит пересмотру в соответствии с изменениями эпидемиологической ситуации.

Как сообщали Українські Новини, власти Кипра заявили, что оплатят лечение туристов, которые заразились коронавирусом на территории страны.