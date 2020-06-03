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03 июня 2020, среда, 22:04 7
Европа 2020-06-03T22:05:37+03:00
Українські Новини
Кипр ускорил снятие коронавирусных ограничений из-за подготовки к туристическому сезону

Кипр ускорил снятие коронавирусных ограничений из-за подготовки к туристическому сезону

Елизавета Кесельман
Кипр, Коронавирус на Кипре, открытие границ, Снятие карантинных мер
Кипр. Фото: brodilki.net
Кипр. Фото: brodilki.net

На Кипре, где ранее заявили, что оплатят пребывание туристов, заболевших коронавирусом, ускорили снятие карантинных ограничений на три недели в связи с подготовкой к туристическому сезону. Об этом передает Associated Press.

Министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил в среду, что третий этап постепенного снятия ограничений в стране будет завершен до 24 июня, а не до 14 июля, как планировалось ранее.

Подобное решение правительство объясняет низким уровнем распространения инфекции с момента отмены 4 мая приказа об ограничении выхода из дома, которое остается стабильным.

Это означает, что с 9 июня торговые центры, аэропорты и внутренние зоны отдыха отелей, бары и рестораны, театры и кинотеатры под открытым небом вернутся к работе.

Спортивные мероприятия без зрителей, детские сады, игровые площадки, летние школы и школьные столовые также вновь возобновят работу с 9 июня. Казино, танцевальные школы, спортзалы, аквапарки откроются через четыре дня.

Ограничения на публичные собрания до 10 человек останутся в силе до 24 июня.

Ожидается, что крытые кинотеатры и театры откроются в начале августа, а музыкальные концерты, фестивали, приемы по случаю бракосочетания и крещения, а также выпускные церемонии снова будут разрешены с 1 сентября.

Как сообщали Українські Новини, Кипр стал последней страной Европы, где зафиксировали коронавирус. 

Также Кипр в июне возобновит авиасообщение. 

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