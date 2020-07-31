После рекордной заболеваемости в Киеве количество новых случаев упало почти вдвое

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 30 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 110 человек до 8 241.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 8 241 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал он.

Заболели 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет и 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, а также 3 девочки от 5 до 12 лет и 4 мальчика от 16 до 17 лет.

Также среди заболевших 4 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 26 человек, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За прошедшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе - 28, Деснянском - 16 случаев и Днепровском - 11 случаев.

Количество активных больных в Киеве по состоянию на утро 31 июля составляет 5 168 человека, с начала эпидемии 2 941 человек выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, Украина получит вакцину против коронавируса на 20% населения.

Также за сутки количество проведенных тестов на антитела к COVID-19 выросло почти на 11%.