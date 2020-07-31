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31 июля 2020, пятница, 11:30 171
Медицина 2020-07-31T13:45:03+03:00
Українські Новини
Украина получит вакцину против коронавируса на 20% населения, - Ляшко

Украина получит вакцину против коронавируса на 20% населения, - Ляшко

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, вакцина от коронавируса, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как США начали массовое испытание вакцины от коронавируса, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует, что при успешной разработке вакцины против COVID-19, Украина получит ее в объемах, которые охватят 20% населения по доступной цене или бесплатно.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Только что завершили очередную онлайн встречу по участию Украины в механизме COVAX - механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Участвуя в этом механизме Правительство Украины для реагирования на пандемию COVID-19 сможет обеспечить доступ к лицензированному безопасному и эффективному иммунологическому препарату, когда тот станет доступен. Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, которые охватят 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", - написал он.

По словам Ляшко, сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на этом этапе позволяет Украине быть уверенной, что подготовка на уровне страны к массовой вакцинации соответствует мировым требованиям.

"ВОЗ обновила глобальную карту потенциальных кандидатов на практическое использование вакцины от COVID-19. На конец июля 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, 6 из которых максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3 стадии испытаний", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 090 до 69 884, количество умерших от заболевания - на 20 человек до 1 693 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 8,9%, количество новых летальных случаев - на 13%.

Также за сутки количество проведенных тестов на антитела к COVID-19 выросло почти на 11%.

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