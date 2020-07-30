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30 июля 2020, четверг, 11:28 151
Общество 2020-07-30T12:18:45+03:00
Українські Новини
В Киеве новый антирекорд по количеству инфицированных за сутки - 199 человек

В Киеве новый антирекорд по количеству инфицированных за сутки - 199 человек

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 29 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на рекордные 199 человек до 8 131.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 199 жителей Киева. Это самое большое количество за весь период пандемии. На сегодня в столице уже 8 131 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет, а также 2 девочки 7 и 16 лет и 3 мальчика от 1 до 12 лет.

В больницы столицы госпитализированы 19 человек, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

По словам Кличко, такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания.

Всего там выявлены 133 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировано в Соломенском районе - 95, Деснянском - 28 случаев и в Днепровском, Оболонском и Голосеевском - по 14 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 197 до 68 794, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 1 673 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 17,1%, количество новых летальных случаев - на 9,5%.

Также с августа Минздрав введет новые критерии для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

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