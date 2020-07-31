В Польше украли и обезглавили статую советского маршала Рокоссовского

В Польше украли и обезглавили статую маршала Рокоссовского. Фото: Fakty.lca.pl.

В Польше украли и обезглавили статую маршала Рокоссовского. Фото: Fakty.lca.pl.

С мемориального кладбища Советской Армии в Польше (город Легница), неизвестные украли и обезглавили скульптуру советского маршала Константина Рокоссовского. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Fakty.lca.pl.

Как сообщается, случай произошел в ночь со среды на четверг. Скульптура была частью экспозиции Музея меди, расположенного под открытым небом на кладбище Советской Армии.

После похищения полиция обнаружила фигуру маршала на одной из городских улиц без головы. Полиция продолжает поиски подозреваемых и голову памятника.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Праге установили памятник русским военнослужащим генерала Власова.

Кроме того, 3 апреля по решению властей демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, установлением которого были недовольны жители Чехии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма.

Также зимой в Одессе демонтировали последнего Жукова.

Ранее под Черниговом со второй попытки продали демонтированный памятник Ленину.