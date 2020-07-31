Статую радянського маршала Рокосовського вкрали й обезголовили у Польщі

З меморіального кладовища Радянської Армії в Польщі (місто Легніца), невідомі вкрали і обезголовили скульптуру радянського маршала Костянтина Рокосовського. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Fakty.lca.pl. Як повідомляється, інцидент стався в ніч з середи на четвер. Скульптура була частиною експозиції Музею міді, розташованого під відкритим небом на кладовищі Радянської Армії. Після викрадення поліція виявила фігуру маршала на одній з міських вулиць без голови. Поліція продовжує пошуки підозрюваних і голови пам'ятника. Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня за рішенням влади демонтували пам'ятник маршалу радянського Івану Конєву, встановленням якого були незадоволені жителі Чехії. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про реабілітацію нацизму. Також взимку в Одесі демонтували останнього Жукова.