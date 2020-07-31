Статую радянського маршала Рокосовського вкрали й обезголовили у Польщі

У Польщі вкрали і обезголовили статую маршала Рокосовського. Фото: Fakty.lca.pl.

У Польщі вкрали і обезголовили статую маршала Рокосовського. Фото: Fakty.lca.pl.

З меморіального кладовища Радянської Армії в Польщі (місто Легніца), невідомі вкрали і обезголовили скульптуру радянського маршала Костянтина Рокосовського. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Fakty.lca.pl.

Як повідомляється, інцидент стався в ніч з середи на четвер. Скульптура була частиною експозиції Музею міді, розташованого під відкритим небом на кладовищі Радянської Армії.

Після викрадення поліція виявила фігуру маршала на одній з міських вулиць без голови. Поліція продовжує пошуки підозрюваних і голови пам'ятника.

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня за рішенням влади демонтували пам'ятник маршалу радянського Івану Конєву, встановленням якого були незадоволені жителі Чехії. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про реабілітацію нацизму.

Також взимку в Одесі демонтували останнього Жукова.