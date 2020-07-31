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  • Статую радянського маршала Рокосовського вкрали й обезголовили у Польщі
31 липня 2020, пʼятниця, 09:45 14
Європа 2020-07-31T11:45:02+03:00
Українські Новини
Статую радянського маршала Рокосовського вкрали й обезголовили у Польщі

Статую радянського маршала Рокосовського вкрали й обезголовили у Польщі

Елизавета Кесельман
Музей, Польща, Вандалізм, маршал Рокосовський
У Польщі вкрали і обезголовили статую маршала Рокосовського. Фото: Fakty.lca.pl.
У Польщі вкрали і обезголовили статую маршала Рокосовського. Фото: Fakty.lca.pl.

З меморіального кладовища Радянської Армії в Польщі (місто Легніца), невідомі вкрали і обезголовили скульптуру радянського маршала Костянтина Рокосовського. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Fakty.lca.pl.

Як повідомляється, інцидент стався в ніч з середи на четвер. Скульптура була частиною експозиції Музею міді, розташованого під відкритим небом на кладовищі Радянської Армії.

Після викрадення поліція виявила фігуру маршала на одній з міських вулиць без голови. Поліція продовжує пошуки підозрюваних і голови пам'ятника.

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня за рішенням влади демонтували пам'ятник маршалу радянського Івану Конєву, встановленням якого були незадоволені жителі Чехії. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про реабілітацію нацизму.

Також взимку в Одесі демонтували останнього Жукова.

 

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