Под Черниговом со второй попытки продали демонтированный памятник Ленину. На его месте построят фонтан

В городе Сновск (Черниговская область), со второй попытки продали демонтированный памятник Владимиру Ленину. Об этом передает пресс-служба Сновского городского совета.

Отмечается, что демонтированный памятник продали за 375 тыс. грн 26 февраля.

В частности, аукцион был запланирован в октябре 2019 года через систему Prozorro, однако из-за отсутствия поданных заявлений его отменили.

Второй раз памятник выставили на продажу через систему Prozorro в начале февраля 2020 года со стартовой ценой 326 тыс. грн. На этот раз купить памятник изъявили желание два участника – ООО "ТРЕЙД ИНВЕСТ СТАЛЬ" и ООО "РАЗВИТИЕ-СВ". По результатам аукциона, победителем стало ООО "РАЗВИТИЕ-СВ" (г. Запорожье), объявив свою цену в 375 тыс. грн, обогнав конкурента, который предложил 373,5 тыс. грн. Сейчас идет процедура проверки документов победителя.

"По этому вопросу будут проведены общественные обсуждения. Ранее жителями города было поддержано предложение сделать на этом месте фонтан", - рассказали в горсовете.

Как сообщали Українські Новини, ранее в рамках декомунизации на Луганщине вместо памятника Ленину установили Чиполлино, а в центре Киева снесли 6-метровый памятник Суворову.