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04 февраля 2020, вторник, 14:47 981
Общество 2020-02-04T16:30:03+02:00
Українські Новини
В Одессе демонтировали последнего Жукова

В Одессе демонтировали последнего Жукова

Таня Войтюк
Памятник, Жуков, Декомунизация, Демонтаж, Одесса
Стена без бюста Жукова. Фото:
Стена без бюста Жукова. Фото: "Думская"

В Одессе демонтировали барельеф советского маршала Георгия Жукова на одной из стен дома, где сейчас проживают студенты исторического факультета Одесского национального университета имени Мечникова.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Активисты ряда патриотических организаций и студенты Одесского национального университета имени Мечникова демонтировали барельеф советского маршала Георгия Жукова, который висел на стене дома № 62 по улице Новосельского.

Памятную доску вывезли на машине в неизвестном направлении.

Участник событий Александр Ершов рассказал, что патриотические организации 5 лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", ведь Жуков — "один из руководителей тоталитарного советского государства и Коммунистической партии Советского союза".

Во время демонтажа активистам пытались помешать местные жители под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова, но стороны ограничились словесной перепалкой.

Новосельского, 62 - памятник архитектуры и градостроительства местного значения под названием "Здание отдельных комнат". Дом был построен в 1883 году по проекту архитектора Александра Чичкина. В 1927 году его реконструировали в студенческое общежитие. 

После Второй мировой войны в здании несколько лет размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал маршал Жуков.

Напомним, 8 мая 1945 года в Берлине Жуков принял безоговорочную капитуляцию войск нацистской Германии. 24 июня 1945 года в Москве состоялся знаменитый парад в честь Победы Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне, а парад Победы принимал маршал Жуков.

9 июня 1946 года Жуков был назначен командующим войсками Одесского округа. Именно тогда в послевоенной Одессе была проведена совместная спецоперация милиции и военных под кодовым названием "Маскарад" по ликвидации всплеска преступности.

Как сообщали Українські Новини, Минкульт отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове.

Также памятник Карлу Марксу переименовали в болгарского поэта в рамках декоммунизации.

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