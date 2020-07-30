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30 июля 2020, четверг, 15:27 1015
Медицина 2020-07-30T15:27:22+03:00
Українські Новини
В Минздраве назвали главную причину вспышек коронавируса на западе Украины

В Минздраве назвали главную причину вспышек коронавируса на западе Украины

Надежда Комендантова
Коронавирус, Максим Степанов, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1197 инфицированных за сутки, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что главной причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) на западе Украины являются богослужения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению коронавируса, передают Українськi Новини.

"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования", - сказано в нем.

Второй причиной, по словам министра, является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом.

Кроме того, Степанов отметил, что большое количество людей болеет бессимптомно, формируя иммунитет.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное - максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на данный момент финализируется согласование сотрудничества с правоохранительными органами, которые будут помогать внедрять эпидемиологический контроль по правилам адаптивного карантина.

"Надеюсь, что это будет наиболее эффективный способ", - сказал Зеленский.

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения операции Объединенных сил стабильная и контролируемая.

Также он проинформировал о ситуации относительно режима прекращения огня, отметив, что в зоне проведения ООС не зафиксированы эскалация или наступательные действия.

По его словам, одиночные обстрелы не являются системными.

Как сообщали Українські Новини, за все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (9 379), в Киеве (8 131) и Ривненской области (5 942).

Также житель Тернопольщины заболел коронавирусом уже в третий раз

Тем временем, в Киеве новый антирекорд по количеству инфицированных за сутки - 199 человек.

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