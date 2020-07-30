В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1197 инфицированных за сутки

29 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 197 до 68 794, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 1 673 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 17,1%, количество новых летальных случаев - на 9,5%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 30 июля в Украине зарегистрировано 68 794 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 673 летальных, 38 154 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 197 новых случаев, выздоровели 760 человек, умерли 23 человек.

Таким образом, 29 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших, - 1 197 против 760.

Количество новых случаев заболевания 29 июля составило 1,8% от общего количества заболевших на 28 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 30 июля составило 28 967 человек, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (9 379), в Киеве (8 131) и Ривненской области (5 942).

В Черновицкой области зафиксированы 5 812 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 5 078 случаев, в Ивано-Франковской - 4 446, в Волынской - 3 735, в Киевской - 3 672, в Харьковской - 3 626, в Одесской - 3 150, в Тернопольской - 2 922, в Винницкой - 2 698, в Житомирской - 1 807, в Днепропетровской - 1 394, в Хмельницкой - 1 109 случаев.

919 случаев выявлены в Черкасской области, 865 случаев - в Донецкой, 789 случаев - в Черниговской, 779 случаев - в Запорожской, 702 случая - в Кировоградской, 578 случаев - в Николаевской, 484 случая - в Сумской, 431 случай - в Полтавской, 224 случая - в Херсонской и 122 случая - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, с августа Минздрав введет новые критерии для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

Также в Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон".