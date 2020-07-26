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  • Возле "Родины-матери" начали устанавливать 90-метровый флагшток. Обещают закончить ко Дню Государственного флага
26 июля 2020, воскресенье, 23:22 21
Общество 2020-07-26T23:23:51+03:00
Українські Новини
Возле "Родины-матери" начали устанавливать 90-метровый флагшток. Обещают закончить ко Дню Государственного фла

Возле "Родины-матери" начали устанавливать 90-метровый флагшток. Обещают закончить ко Дню Государственного флага

Кира Молчанова
Виталий Кличко, КГГА, Родина-мать, Государственный флаг, флагшток, Нацмузей истории Украины

В Киеве в скором времени появится не только фонтан на Владимирской горке, но и флагшток для самого большого государственного флага – его установят на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во второй мировой войне", возле "Родины-матери".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации и мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Сообщается, что высота флагштока будет почти 90 метров, а полотнище флага – размером 16 на 24 метра.

Первое поднятие флага планируется на 23 августа, День Государственного флага Украины. Ожидается, что его будет видно из многих точек столицы.

Проект по установке флагштока – благотворительный, на него не тратили бюджетных средств.

Будущий 90-метровый флагшток. Фото: КГГАБудущий 90-метровый флагшток. Фото: КГГА

Кличко и будущий 90-метровый флагшток. Фото: КГГАКличко и будущий 90-метровый флагшток. Фото: КГГА

Кроме того, Кличко на своей странице в Facebook опубликовал видео в формате 360 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Виталий Кличко выложил на своей странице в Facebook видео о том, как он задержал двух граффитчиков, рисовавших ночью на стене одного из зданий в центре города.

Киевский городской совет отменил уплату паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов до конца 2020 года.

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