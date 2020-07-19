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19 июля 2020, воскресенье, 13:47 209
Общество 2020-07-19T14:15:02+03:00
Українські Новини
Минздрав расширил список стран "зеленой" зоны: украинцы могут ездить в Египет, Болгарию и Чехию без двухнедель

Минздрав расширил список стран "зеленой" зоны: украинцы могут ездить в Египет, Болгарию и Чехию без двухнедельной самоизоляции

Валерия Драгомирова
Чехия, Египет, Минздрав, Болгария, Путешествия, Зеленая зона, самоизоляция
Египет. Фото: pixabay
Египет. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения изменило критерии стран "зеленой" зоны и увеличило порог активных больных COVID-19 с 40 до 55 человек на 100 тыс. населения. Таким образом, в список добавились 9 новых стран, после возвращения из которых украинцы не должны будут проходить самоизоляцию.

Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге 19 июля.

"После того, как был увеличен порог с 40 активных больных на 100 тыс. населения до 55 человек, в перечень стран с зеленой зоны прибавилось еще 9 государств. Со всей этой информацией вы можете ознакомиться на сайте Минздрава. Среди этих 9 стран следующие: Албания, Болгария, Румыния, Египет, Сербия, Чехия и другие государства", - отметил Максим Степанов.

По словам главы ведомства, после увеличения порога гражданам Украины, которые возвращаются из этих стран, не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы.

Кроме того, украинцы могут путешествовать в 25 стран.  

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