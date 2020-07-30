С 1 августа отменяют самоизоляцию для украинцев, которые возвращаются из ОРДЛО

Пока группировка "ДНР" пропускает людей только в некоторые дни и только по спискам, с 1 августа Украина отменяет обязательную самоизоляцию для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию из ОРДЛО и Крыма.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"С 1 августа вступает в силу постановление правительства (№ 641 от 22 июля ред.), которым отменяется ряд норм, действовавших до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом. На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с оккупированных территорий, - установить приложение "Дий вдома". Эта норма отменяется", - рассказал он.

Демченко предупредил, что в случае необходимости норму о самоизоляции могут вернуть.

Кроме того, Кабмин увеличил количество исключений для граждан, которые въезжают на территорию Украины из стран "красной зоны".

Так, не подпадают под самоизоляцию лица, не достигшие 12 лет, дипломаты, те, кто следует транзитом, экипажи грузовых, морских и воздушных судов, инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО.

В то же время обязательным для иностранцев остается страховой полис, но также расширена категория лиц, которым он не нужен.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля Министерство здравоохранения обновило списки стран "красной" и "зеленой" зон, при этом 62 страны были отнесены к "красной" зоне, в том числе в нее попала и Украина.

По состоянию на 27 июля в Украине показатель заболеваемости составлял 66,7 на 100 тыс. населения.

Кроме того ЕС рассказали новые правила трансграничных путешествий в условиях пандемии коронавируса.