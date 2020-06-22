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22 июня 2020, понедельник, 13:58 16
Общество 2020-06-22T13:59:51+03:00
Українські Новини
Пункт пропуска "Новотроицкое" возобновил свою работу

Пункт пропуска "Новотроицкое" возобновил свою работу

Валерия Драгомирова
Донецкая область, Карантин, Новотроицкое
Пункт пропуска
Пункт пропуска "Новотроицкое". Фото: Facebook/Госпогранслужба

Пункт пропуска "Новотроицкое" в Донецкой области возобновил работу в понедельник, 22 июня.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"По распоряжению Командующего операции объединенных сил в Донецкой области начал работу КПВВ "Новотроицкое". Сегодня, 22 июня, в данном контрольном пункте въезда-выезда с 09:00 до 18:00 будет осуществляться пропуск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.

Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания.

Одновременно в контрольном пункте сможет находиться количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, граждане, которые следуют с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный скрининг температуры тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19.

Также стоит учесть, что граждане будут пропускаться с временно оккупированной территории только при условии прохождения самоизоляции с использованием приложения Дій вдома".

По состоянию на 12:00 с временно оккупированной территории через КПВВ "Новотроицкое" прибыло 13 человек, в том числе двое выпускников школ для участия во внешнем независимом оценивании.

На временно оккупированную территорию последовало 3 человека.

Как сообщали Українськi Новини, 10 июня была возобновлена ​​работа КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области и "Марьинка" в Донецкой области.


Кроме того, пункты пропуска на границе с Крымом открыли с 15 июня. 

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