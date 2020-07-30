підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 липня 2020, четвер, 18:35 11
Суспільство 2020-07-30T20:30:02+03:00
Українські Новини
З 1 серпня скасовують самоізоляцію для українців, які повертаються з ОРДЛО

З 1 серпня скасовують самоізоляцію для українців, які повертаються з ОРДЛО

Кира Молчанова
Новини ДНР, Новини ЛНР, самоізоляція
КПВВ
КПВВ "Маріїнка" . Фото: Моніторингова місія ООН з прав людини

Україна з 1 серпня скасовує обов'язкову самоізоляцію для громадян, які будуть повертатися на підконтрольну уряду територію України з ОРДЛО і Криму в той час, як окупанти "ДНР" пропускають людей тільки в деякі дні і тільки за списками.

Про це заявив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

"З 1 серпня набирає чинності постанова уряду (№ 641 від 22 липня ред.), яким скасовується низка норм, що діяли до цього. Цією постановою внесено зміни до постанови уряду, які регламентують перетин лінії розмежування і адмінкордону з Кримом. На сьогодні діє обов'язок для людей, які слідують з окупованих територій, - встановити застосунок "Дій вдома". Ця норма скасовується", - розповів він.

Демченко попередив, що в разі необхідності норму про самоізоляції можуть повернути.

Крім того, Кабмін збільшив кількість винятків для громадян, які в'їжджають на територію України з країн "червоної зони".

Так, не підпадають під самоізоляцію особи, які не досягли 12 років, дипломати, ті, хто слідує транзитом, екіпажі вантажних морських і повітряних суден, інструктори збройних сил держав-членів НАТО.

Водночас обов'язковим для іноземців залишається страховий поліс, але також розширена категорія осіб, яким він не потрібен.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 27 липня в Україні показник захворюваності становив 66,7 на 100 тис. населення.

Крім того ЄС розповіли нові правила транскордонних подорожей в умовах пандемії коронавіруса.

Більше новин про: Новини ДНР Новини ЛНР самоізоляція

Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ
У МОЗ назвали головну причину спалахів коронавірусу на заході України
Новини
Поліція інсценувала вбивство, щоб запобігти замах на кримінального авторитета 19:43
За неправдиві повідомлення про замінування у Кабміні хочуть не тільки позбавляти свободи, а й відбирати майно 19:30
Зміна голови української делегації в ТКГ не замінить політичних рішень, — Бойко 19:03
За напад на синагогу розшукується Юлій Цезар 18:55
Мін'юст почне продавати в'язниці вже цього літа 18:46
більше новин
Гральний бізнес необхідно підтримати ліберальним оподаткуванням, - Кучухідзе 15:20
Поліція інсценувала вбивство, щоб запобігти замах на кримінального авторитета 19:43
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
В повітрі Києва виявили перевищення вмісту шкідливих речовин: які райони найнебезпечніші 10:10
МОЗ вводить нові критерії для поділу країн на "червону" і "зелену" зони з серпня 13:30
Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ 16:16
Надзвичайний стан через коронавірус в Італії продовжили до 15 жовтня 08:42
більше новин
Київ може потрапити в "помаранчеву" карантинну зону, ймовірне посилення карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok