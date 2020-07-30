З 1 серпня скасовують самоізоляцію для українців, які повертаються з ОРДЛО

Україна з 1 серпня скасовує обов'язкову самоізоляцію для громадян, які будуть повертатися на підконтрольну уряду територію України з ОРДЛО і Криму в той час, як окупанти "ДНР" пропускають людей тільки в деякі дні і тільки за списками. Про це заявив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді". "З 1 серпня набирає чинності постанова уряду (№ 641 від 22 липня ред.), яким скасовується низка норм, що діяли до цього. Цією постановою внесено зміни до постанови уряду, які регламентують перетин лінії розмежування і адмінкордону з Кримом. На сьогодні діє обов'язок для людей, які слідують з окупованих територій, - встановити застосунок "Дій вдома". Ця норма скасовується", - розповів він. Демченко попередив, що в разі необхідності норму про самоізоляції можуть повернути. Крім того, Кабмін збільшив кількість винятків для громадян, які в'їжджають на територію України з країн "червоної зони". Так, не підпадають під самоізоляцію особи, які не досягли 12 років, дипломати, ті, хто слідує транзитом, екіпажі вантажних морських і повітряних суден, інструктори збройних сил держав-членів НАТО. Водночас обов'язковим для іноземців залишається страховий поліс, але також розширена категорія осіб, яким він не потрібен. Як повідомляли Українські Новини, станом на 27 липня в Україні показник захворюваності становив 66,7 на 100 тис. населення. Крім того ЄС розповіли нові правила транскордонних подорожей в умовах пандемії коронавіруса.