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30 июля 2020, четверг, 17:55 51 Документ
Общество 2020-07-30T18:00:01+03:00
Українські Новини
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе

Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе

Валерия Драгомирова
Запорожская область, Игорный бизнес, Запорожский райсовет
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

В Запорожской области запретили игорный бизнес, который недавно легализовали в Украине. Данное решение в четверг принял Запорожский районный совет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Запорожской областной организации ВО "Батькивщина" Владислав Куценко. 

"Никаких казино и залов игровых автоматов на этой территории открыто не будет.
Обворовывать запорожцев, извлекать у людей с карманов последнее - мы не позволим. Решение уже подписано и вступило в законную силу", - написал он. 

Сообщается, что решение подписал председатель Запорожского районного совета, член "Батькивщины" Сергей Бурма.

Запорожский райсовет запретил игорный бизнесЗапорожский райсовет запретил игорный бизнес


Как сообщали Українські Новини, в законе об игорном бизнесе внесли поправку и разрешили размещать казино в менее престижных отелях

Ранее Зеленский подтвердил связь решения Кабмина запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса.

Тем временем глава Запорожской райадминистрации Полиектов покинул "Слуг народа" и перешел в "Батькивщину"

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