Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе

В Запорожской области запретили игорный бизнес, который недавно легализовали в Украине. Данное решение в четверг принял Запорожский районный совет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Запорожской областной организации ВО "Батькивщина" Владислав Куценко.

"Никаких казино и залов игровых автоматов на этой территории открыто не будет.

Обворовывать запорожцев, извлекать у людей с карманов последнее - мы не позволим. Решение уже подписано и вступило в законную силу", - написал он.



Сообщается, что решение подписал председатель Запорожского районного совета, член "Батькивщины" Сергей Бурма.

Запорожский райсовет запретил игорный бизнес



Как сообщали Українські Новини, в законе об игорном бизнесе внесли поправку и разрешили размещать казино в менее престижных отелях.



Ранее Зеленский подтвердил связь решения Кабмина запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса.

Тем временем глава Запорожской райадминистрации Полиектов покинул "Слуг народа" и перешел в "Батькивщину".