В законе об игорном бизнесе внесли поправку и разрешили размещать казино в менее престижных отелях

В окончательный текст законопроекта об игорном бизнесе, который легализовали 14 июля, внесли норму о возможности открывать казино не только в 5-ти звездочных отелях, но и в 4-звездочных. Об этом на своей странице в Facebook заявил первый заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

"В финальном тексте появилась норма о возможности располагать казино в 4-звездочных отелях. Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в 5-звездочных. И говорят, это была личная позиция президента", – говорится в сообщении.

Как отмечается, правка №1804 была от "Слуги народа", ее подняли на подтверждение и 229 голосами "за" учли.

"Откровенно говоря, не думаю, что это будо сделано намеренно, но как есть. Надеюсь, это дополнительное основание для вето, и ошибка будет исправлена", – пишет Железняк.

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Владимир Зеленский подтвердил связь решения Кабмина запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса.