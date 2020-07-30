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30 июля 2020, четверг, 14:18 478
Верховная Рада и партии 2020-07-30T14:30:01+03:00
Українські Новини
Глава Запорожской райадминистрации Полиектов покинул "Слуг народа" и перешел в "Батькивщину"

Глава Запорожской райадминистрации Полиектов покинул "Слуг народа" и перешел в "Батькивщину"

Елизавета Кесельман
Батькивщина, Владислав Куценко, Партия

Глава Запорожской районной государственной администрации Роман Полиектов покинул ряды "Слуги народа" и перешел в "Батькивщину".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Запорожской областной организации ВО "Батькивщина" Владислав Куценко, передают Українські Новини.

"К команде "Батькивщины" присоединился ныне действующий, я подчеркиваю - действующий председатель Запорожской районной государственной администрации Роман Полиектов, назначенный на должность несколько месяцев назад распоряжением президента Зеленского. Роман - профессионал своего дела, грамотный менеджер и управленец. Человек, пришедший менять жизнь в Запорожском районе к лучшему, но ему стало тесно и некомфортно в среде так называемых "слуг"", - написал Куценко.

По его словам, Полиектов покинул ряды "слуг народа", так как там обсуждают не то, как отремонтировать дороги, снизить тарифы, помочь медицине и образовании, а лишь то, как запустить закон о легализации игорного бизнеса (открыть казино и залы игровых автоматов), и скорее распродать украинскую землю через закон о продаже земель, и в очередной раз помечтать и рассказать друг другу сказки о строительстве "страны в смартфоне".

"Поэтому, Роман сегодня с нами, с "Батькивщиной". Идет на местные выборы с командой профессионалов, чтобы вместо бессмысленного "протирания штанов" в кабинете со "слугами", реально поработать в интересах Запорожского края. Ну, а со "Слугами" он попрощался и подал им соответствующее заявление", - отметил Куценко.

Как сообщали Українськi Новини, согласно результатам опроса, рейтинг "Слуги народа" снова упал

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