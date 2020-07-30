Запорізька райрада заборонила гральний бізнес в районі

У Запорізькій області заборонили гральний бізнес, який нещодавно легалізували в Україні. Дане рішення у четвер ухвалила Запорізька районна рада. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Запорізької обласної організації ВО "Батьківщина" Владислав Куценко. "Ніяких казино і залів гральних автоматів на цій території відкрито не буде.Обкрадати запорожців, вийняти у людей з кишень останнє - ми не дозволимо. Рішення вже підписане і набуло чинності", - написав він. Повідомляється, що рішення підписав голова Запорізької районної ради, член "Батьківщини" Сергій Бурма.

Запорізька райрада заборонив гральний бізнес

Як повідомляли Українські Новини, у законі про гральний бізнес внесли поправку і дозволили розміщувати казино в менш престижних готелях. Раніше Зеленський підтвердив зв'язок рішення Кабміну заборонити гральний бізнес під виглядом державних лотерей з провалом голосування Ради за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.