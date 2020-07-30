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30 липня 2020, четвер, 17:55 14
Суспільство 2020-07-30T20:30:03+03:00
Українські Новини
Запорізька райрада заборонила гральний бізнес в районі

Запорізька райрада заборонила гральний бізнес в районі

Валерия Драгомирова
Казино, Легалізація казино, гральний бізнес
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

У Запорізькій області заборонили гральний бізнес, який нещодавно легалізували в Україні. Дане рішення у четвер ухвалила Запорізька районна рада. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Запорізької обласної організації ВО "Батьківщина" Владислав Куценко. "Ніяких казино і залів гральних автоматів на цій території відкрито не буде.Обкрадати запорожців, вийняти у людей з кишень останнє - ми не дозволимо. Рішення вже підписане і набуло чинності", - написав він. Повідомляється, що рішення підписав голова Запорізької районної ради, член "Батьківщини" Сергій Бурма.

Запорізький райрада заборонив гральний бізнесЗапорізька райрада заборонив гральний бізнес

Як повідомляли Українські Новини, у законі про гральний бізнес внесли поправку і дозволили розміщувати казино в менш престижних готелях. Раніше Зеленський підтвердив зв'язок рішення Кабміну заборонити гральний бізнес під виглядом державних лотерей з провалом голосування Ради за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

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