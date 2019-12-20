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20 декабря 2019, пятница, 16:15 1985
Президент 2019-12-20T16:17:37+02:00
Українські Новини
Мы знаем, кто за этим стоит, - Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса

Мы знаем, кто за этим стоит, - Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса

Таня Войтюк
Арсен Аваков, Игорный бизнес, Владимир Зеленский, Казино
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подтвердил связь решения Кабинета Министров запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Верховной Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те", - написал он.

19 декабря Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса. Законопроект предусматривает единого оператора лотерей, как и во многих странах Европейского Союза.

Для казино и залов игровых автоматов должны быть установлены специальные игорные зоны: казино - в отелях категории "пять звезд", игровых автоматов - в отелях от трех до пяти звезд. Количество лицензий для всех видов игорного бизнеса предлагается ограничить.

20 декабря Кабмин запретил игорный бизнес под видом гослотерей.

Как сообщали Українськi Новини, Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных клубов, заведений и лотерей.

Ранее Зеленский поручил Кабмину внести в Раду до 1 октября законопроект о легализации игорного бизнеса, а Раде - принять его до декабря.

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