Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию ТКГ

Бывший Президент Леонид Кравчук (1991-1994) согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия), после ухода с этого поста Леонида Кучмы.

Об этом он сообщил в Офисе Президента после встречи с Владимиром Зеленским, передают Українськi Новини.

"Я принял решение, что если я смогу что-то сделать, а я хочу этого, чтобы ускорить мир на Донбассе, то я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года снова возглавил украинскую делегацию ТКГ на переговорах в Минске (Беларусь).

5 мая Зеленский утвердил новый состав делегации Украины в ТКГ, назначив первым заместителем Кучмы в ТКГ вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который ранее был представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам.