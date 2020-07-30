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30 июля 2020, четверг, 14:51 216
Политика 2020-07-30T15:30:26+03:00
Українські Новини
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию ТКГ

Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию ТКГ

Надежда Комендантова
Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Трехсторонняя контактная группа, ТКГ
Леонид Кравчук. Фото: facenews.ua
Леонид Кравчук. Фото: facenews.ua

Бывший Президент Леонид Кравчук (1991-1994) согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия), после ухода с этого поста Леонида Кучмы. 

Об этом он сообщил в Офисе Президента после встречи с Владимиром Зеленским, передают Українськi Новини.

"Я принял решение, что если я смогу что-то сделать, а я хочу этого, чтобы ускорить мир на Донбассе, то я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года снова возглавил украинскую делегацию ТКГ на переговорах в Минске (Беларусь).

5 мая Зеленский утвердил новый состав делегации Украины в ТКГ, назначив первым заместителем Кучмы в ТКГ вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который ранее был представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам.

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