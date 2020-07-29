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29 июля 2020, среда, 23:21 292
Общество 2020-07-29T23:22:17+03:00
Українські Новини
Житель Тернопольщины заболел коронавирусом уже в третий раз

Житель Тернопольщины заболел коронавирусом уже в третий раз

Надежда Комендантова
коронавирус в Тернополе, Коронавирус в Тернопольской области, Повторное заражение
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Как и прогнозировалось ранее, что треть выздоровевших от коронавируса могут заболеть повторно, в Тернопольской области зарегистрировали несколько повторных случаев заболевания коронавирусом.

Об этом пишет издание "Тернопольчане" со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимира Богайчука во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", - сказал чиновник.

По словам Бойчука, сегодня наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в области. Продолжают болеть 1075 человек. Из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 - на кислородной маске, 17 - на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии.

Чиновник также отметил, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах Тернопольщины. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Загруженность кроватей больными COVID-19 в медицинских учреждениях первой волны составляет 26,7%.

По состоянию на утро 29 июля на Тернопольщине зафиксировано 1022 новых случая коронавируса. 21 больной умер, 650 человек - выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 022 до 67 597, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 650 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 11,2%, количество новых летальных случаев - на 61,5%.

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