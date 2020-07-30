В Киевской области 3,6 тыс. зараженных коронавирусом. За сутки заразились еще шестеро детей

В то время, как в Украине новый антирекорд по заболеваемости, количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 29 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 43 человека до 3 672, умерших на 2 до 62.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 30 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 3 672 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 323 детей и в 582 медицинских работников ... За сутки подтверждено 43 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 6 детей в возрасте от 7 до 17 лет", - сказано в нем.

8 больных были госпитализированы, а остальные пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей.

За все время 2 638 человек выздоровели, включая 230 детей.

За сутки поступило 2 сообщения о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 (мужчина, 79 лет и женщина, 77 лет)

62 больных с подтвержденным COVID-19 умерли в Киевской области за время эпидемии.

Как сообщали Українськi Новини, с августа Минздрав введет новые критерии для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

Также количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 29 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на рекордные 199 человек до 8 131.