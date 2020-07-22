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22 июля 2020, среда, 13:51 587 Обновлено
Кабмин 2020-07-22T15:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмин планирует продлить адаптивный карантин до 31 августа

Кабмин планирует продлить адаптивный карантин до 31 августа

Елена Новикова
Кабмин, Карантин, Продление карантина, карантин в Украине, Адаптивный карантин
Карантин в Украине могут продлить до осени. Фото: pexels
Карантин в Украине могут продлить до осени. Фото: pexels

Кабинет Министров намерен продлить адаптивный карантин, который должен был закончится 31 июля, до 31 августа.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Українськi Новини.

"Сегодня у нас в повестке дня также планируется продолжение адаптивного карантина до 31 августа", - сказал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, адаптивный карантин позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине.

Он также подчеркнул, что сегодня планируется усовершенствовать работу адаптивного карантина, что позволит облегчить нагрузку на больницы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине продлят карантин до осени.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина более чем на месяц.

Ранее сообщалось о том, что в Министерстве здравоохранения предлагают внести изменения в правила адаптивного карантина.

Также в Украине заболеваемость коронавирусом стремительно увеличивается, а смертность начала падать.

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