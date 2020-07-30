подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 июля 2020, четверг, 13:28 332
Силовые структуры 2020-07-30T14:30:02+03:00
Українські Новини
СБУ будет просить Беларусь экстрадировать боевиков ЧВК Вагнера в Украину

СБУ будет просить Беларусь экстрадировать боевиков ЧВК Вагнера в Украину

Ольга Фандорина
СБУ, Боевики, Наемники, Экстрадиция, ЧВК Вагнера
СБУ. Фото: СБУ
СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины намерена просить Беларусь экстрадировать в Украину задержанных боевиков частной военной компании "Вагнера", воевавших на Донбассе.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба СБУ.

"Будем делать запрос на экстрадицию", - сказали в ведомстве.

СБУ надеется на положительное решение этого вопроса.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел Украины считает, что боевики частной военной компании "Вагнера" могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси перед выборами Президента.

29 июля белорусские правоохранители задержали 32 боевиков ЧВК "Вагнера", среди которых есть те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Послы Украины и Беларуси договорились об усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах. Также достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами

Также сообщалось, что что задержанные в Беларуси наемники ЧВК Вагнера, вероятно, направлялись в Судан. 

Больше новостей о: СБУ Боевики Наемники Экстрадиция ЧВК Вагнера

Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета...
Беларусь усиливает границу из-за задержания боевик...
​Суд вынес приговор шестерым намеревавшимся присое...
В СНБО предложили Беларуси экстрадировать наемнико...
Киев может попасть в "оранжевую" карантинную зону, возможны новые ограничения
Украина объявила о проведении расчетов по новым еврооблигациям на $2 млрд
Новости
Роман Полиектов перешел из
Глава Запорожской райадминистрации Полиектов покинул "Слуг народа" и перешел в "Батькивщину" 14:18
Паломники в Мекке совершают таваф – ритуальный обход вокруг Каабы. Фото: Saudi Press Agency
Хадж во время коронавируса. Как выглядит паломничество мусульман в Мекку в этом году 14:15
Клиенты Ощадбанка смогут снимать наличные с карт на кассах супермаркетов, аптек и АЗС 14:13 Список
Киев может попасть в "оранжевую" карантинную зону, возможны новые ограничения 14:04
Сезон смородины заканчивается, а цены на ягоду вдвое больше прошлогодних 14:01
больше новостей
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
Одиноким пенсионерам старше 80 лет назначили ежемесячное пособие 17:45
Украинская телеведущая в месяц получает больше, чем 2 годовые зарплаты президента США 19:00
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о возможной коррупции 18:48 Документ
Задержание боевиков. Фото: СБУ
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу 22:48
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
больше новостей
СБУ будет просить Беларусь экстрадировать боевиков ЧВК Вагнера в Украину
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok