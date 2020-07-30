СБУ будет просить Беларусь экстрадировать боевиков ЧВК Вагнера в Украину

Служба безопасности Украины намерена просить Беларусь экстрадировать в Украину задержанных боевиков частной военной компании "Вагнера", воевавших на Донбассе.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба СБУ.

"Будем делать запрос на экстрадицию", - сказали в ведомстве.

СБУ надеется на положительное решение этого вопроса.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел Украины считает, что боевики частной военной компании "Вагнера" могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси перед выборами Президента.

29 июля белорусские правоохранители задержали 32 боевиков ЧВК "Вагнера", среди которых есть те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Послы Украины и Беларуси договорились об усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах. Также достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами

Также сообщалось, что что задержанные в Беларуси наемники ЧВК Вагнера, вероятно, направлялись в Судан.