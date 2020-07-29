Задержанные в Беларуси боевики могли направляться в Судан, — СМИ

Задержанные под Минском люди, которых белорусские власти называют наемниками ЧВК Вагнера, воевавшими в Украине, могли ехать в Судан.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Издание пишет, что на кадрах задержания боевиков видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала.

Среди вещей задержанных также обнаружили нашивку с надписью "Наш бизнес — смерть, и бизнес идет".

Напомним, белорусские правоохранители заявили о прибытию в страну около 200 боевиков так называемой ЧВК Вагнера для дестабилизации перед выборами. Министерство иностранных дел Беларуси пригласит послов РФ и Украины в связи с задержанием в республике 32 граждан России.

А тем временем, в Беларуси прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов оппонентов Лукашенко.

Ранее Лукашенко признался, что приказал арестовать своего оппонента.

Также Лукашенко заявил, что он не хочет стать последним президентом Беларуси.