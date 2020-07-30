МИД Беларуси вызвал украинского и российского посла: границу между странами усилят

В то время как МИД Украины отрегировал на информацию о задержанных в Беларуси боевиках ЧВК Вагнера, послы Украины и Беларуси договорились об усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах. Также достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

В здание МИД были приглашены посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и исполняющий обязанности руководителя Посольства Украины в Беларуси Петр Врублевский. У посла РФ запросили разъяснения о целях нахождения в стране россиян, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах.

"До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании "Вагнера. У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах".

У украинского посла запросили информацию, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси. Так как есть информация, что задержанные боевики воевали на Донбассе.

Напомним, что ранее в Беларуси заявили, что в страну прибыли около 200 боевиков так называемой ЧВК Вагнера для дестабилизации перед выборами.

Сообщается также, что задержанные, вероятно, напралялились в Судан.