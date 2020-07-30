Боевики ЧВК "Вагнер" могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси, - МИД

Министерство иностранных дел Украины считает, что боевики частной военной компании "Вагнер", которых накануне задержали в Беларуси, могут быть использованы для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Об этом говорится в комментарии спикера МИДа Катерины Зеленко, передают Українськi Новини.

"Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов", - сказано в нем.

По ее словам, вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.

29 июля белорусские правоохранители задержали 32 боевиков ЧВК "Вагнера", среди которых есть те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Напомним, белорусские правоохранители заявили о прибытию в страну около 200 боевиков так называемой ЧВК Вагнера для дестабилизации перед выборами. Министерство иностранных дел Беларуси пригласит послов РФ и Украины в связи с задержанием в республике 32 граждан России. Они воевали в Украине.

А тем временем, стало известно, что задержанные, вероятно, напралялились в Судан.