СБУ буде просити Білорусь екстрадувати бойовиків ПВК Вагнера в Україну

Служба безпеки України планує просити Білорусь екстрадувати в Україну затриманих бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", які воювали на Донбасі.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба СБУ.

"Будемо робити запит на екстрадицію", - сказали у відомстві.

СБУ сподівається на позитивне ров'язання цього питання.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ України підтримало версію, що бойовики приватної військової компанії "Вагнера" можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі перед виборами президента.

29 липня білоруські правоохоронці затримали 32 бойовиків ПВК "Вагнера", серед яких половина – воювали проти України на Донбасі.

Крім того, посли України та Білорусі домовилися про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами та посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації ситуації в обох країнах. У посла РФ запросили роз'яснення про мету перебування у країні росіян, які мають досвід участі в збройних конфліктах.

Тим часом журналісти визначили за виявленими у затриманих найманців ПВК Вагнера речам, що вони, вірогідно, прямували в Судан.