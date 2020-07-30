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30 липня 2020, четвер, 13:28 9
Силові структури 2020-07-30T15:00:03+03:00
Українські Новини
СБУ буде просити Білорусь екстрадувати бойовиків ПВК Вагнера в Україну

СБУ буде просити Білорусь екстрадувати бойовиків ПВК Вагнера в Україну

Ольга Фандорина
СБУ, екстрадиція, Бойовики, ПВК Вагнера, найманці
СБУ. Фото: СБУ
СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України планує просити Білорусь екстрадувати в Україну затриманих бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", які воювали на Донбасі.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба СБУ.

"Будемо робити запит на екстрадицію", - сказали у відомстві.

СБУ сподівається на позитивне ров'язання цього питання.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ України підтримало версію, що бойовики приватної військової компанії "Вагнера" можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі перед виборами президента.

29 липня білоруські правоохоронці затримали 32 бойовиків ПВК "Вагнера", серед яких половина – воювали проти України на Донбасі.

Крім того, посли України та Білорусі домовилися про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами та посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації ситуації в обох країнах. У посла РФ запросили роз'яснення про мету перебування у країні росіян, які мають досвід участі в збройних конфліктах.

Тим часом журналісти визначили за виявленими у затриманих найманців ПВК Вагнера речам, що вони, вірогідно, прямували в Судан

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