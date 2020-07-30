СБУ буде просити Білорусь екстрадувати бойовиків ПВК Вагнера в Україну

Служба безпеки України планує просити Білорусь екстрадувати в Україну затриманих бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", які воювали на Донбасі. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба СБУ. "Будемо робити запит на екстрадицію", - сказали у відомстві. СБУ сподівається на позитивне ров'язання цього питання. Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ України підтримало версію, що бойовики приватної військової компанії "Вагнера" можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі перед виборами президента. 29 липня білоруські правоохоронці затримали 32 бойовиків ПВК "Вагнера", серед яких половина – воювали проти України на Донбасі. Крім того, посли України та Білорусі домовилися про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами та посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації ситуації в обох країнах. У посла РФ запросили роз'яснення про мету перебування у країні росіян, які мають досвід участі в збройних конфліктах. Тим часом журналісти визначили за виявленими у затриманих найманців ПВК Вагнера речам, що вони, вірогідно, прямували в Судан.