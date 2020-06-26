подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 июня 2020, пятница, 14:23 19
Недвижимость 2020-06-26T14:23:17+03:00
Українські Новини
Законопроект о недвижимости повлечет за собой коррупционные риски, – Ассоциация риелторов

Законопроект о недвижимости повлечет за собой коррупционные риски, – Ассоциация риелторов

Елизавета Кесельман
Коррупция, Недвижимость, Налог на недвижимость, Закон о недвижимости, Ассоциация риелторов
Недвижимость. Фото: pixabay
Недвижимость. Фото: pixabay

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины заявляет о заложенных в законопроекте № 3618 о регулировании риелторской деятельности коррупционных рисках из-за неконкретности прописания процедур (регистрации в реестрах, проверки, наказания для риелторов и прочее). Об этом Українським Новинам сообщил президент ассоциации Юрий Пита.

"Риски заложены во многих процедурах (регистрации в реестрах, проверки, предоставление разрешительных документов, наказание для риелторов, штрафы). Процедуры прописаны не конкретно, иногда без установления сроков, без конкретных оснований для аннулирования разрешительных документов", - прокомментировал он.

Также он отметил, что согласно законопроекта Национальная федерация специалистов в сфере риелторской деятельности как орган самоуправления будет иметь серьезные полномочия, которых ранее не было в украинском законодательстве.

Например, она будет иметь право налагать административные взыскания и штрафовать за нарушения - и они будут взиматься в пользу федерации.

В то же время, Ассоциация риелторов поддерживает законодательное регулирование рынка предоставления риелторских (брокерских) услуг.

Подчеркивается, что ассоциация поддерживает регулирование сферы на принципах открытости, демократичности, прозрачности, защиты прав и интересов всех участников рынка, максимальной роли саморегулируемых организаций в процессе регулирования деятельности специалистов, что соответствует мировому опыту.

Ассоциация готова принимать участие в комитетских слушаниях и активно выражать свою позицию при подготовке регуляторного акта.

Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация риелторов считает, что покупка недвижимости подоражает.

Согласно закону, предусмотрено создание Единого реестра физических лиц, юридических лиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности, в котором будет содержаться информация о субъектах хозяйствования.

Держателем реестра и информационной базы предлагается сделать орган самоуправления риелторов - Национальную федерацию специалистов в сфере риелторской деятельности - создание которого предусмотрено тем же законопроектом.

Больше новостей о: Коррупция Недвижимость Налог на недвижимость Закон о недвижимости Ассоциация риелторов

Киев вернет карантинные ограничения в транспорте в случае роста больных коронавирусом
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, снова уменьшилось
Новости
Законопроект о недвижимости повлечет за собой коррупционные риски, – Ассоциация риелторов 14:23
Каждый четвертый общепит нарушает противоэпидемические требования, - Госпродпотребслужба 14:15
Дальнобойщики считают оскорбительными слова Зеленского, который назвал их засра*цами 13:53
На улицах появятся психически больные люди, которые будут вас атаковать, – психиатр 13:52
В Киеве продолжает увеличиваться количество новых случаев коронавируса 13:29
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов 11:45
В июне на пенсии направили уже почти 38 млрд грн, - Пенсионный фонд 23:53 Инфографика
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен 15:42
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать квартиру за долги за комуслуги 05:00
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома 19:08 Видео
больше новостей
Зеленский учредил день таможенника 25 июня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok