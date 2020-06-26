Законопроект о недвижимости повлечет за собой коррупционные риски, – Ассоциация риелторов

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины заявляет о заложенных в законопроекте № 3618 о регулировании риелторской деятельности коррупционных рисках из-за неконкретности прописания процедур (регистрации в реестрах, проверки, наказания для риелторов и прочее). Об этом Українським Новинам сообщил президент ассоциации Юрий Пита.

"Риски заложены во многих процедурах (регистрации в реестрах, проверки, предоставление разрешительных документов, наказание для риелторов, штрафы). Процедуры прописаны не конкретно, иногда без установления сроков, без конкретных оснований для аннулирования разрешительных документов", - прокомментировал он.

Также он отметил, что согласно законопроекта Национальная федерация специалистов в сфере риелторской деятельности как орган самоуправления будет иметь серьезные полномочия, которых ранее не было в украинском законодательстве.

Например, она будет иметь право налагать административные взыскания и штрафовать за нарушения - и они будут взиматься в пользу федерации.

В то же время, Ассоциация риелторов поддерживает законодательное регулирование рынка предоставления риелторских (брокерских) услуг.

Подчеркивается, что ассоциация поддерживает регулирование сферы на принципах открытости, демократичности, прозрачности, защиты прав и интересов всех участников рынка, максимальной роли саморегулируемых организаций в процессе регулирования деятельности специалистов, что соответствует мировому опыту.

Ассоциация готова принимать участие в комитетских слушаниях и активно выражать свою позицию при подготовке регуляторного акта.

Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация риелторов считает, что покупка недвижимости подоражает.

Согласно закону, предусмотрено создание Единого реестра физических лиц, юридических лиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности, в котором будет содержаться информация о субъектах хозяйствования.

Держателем реестра и информационной базы предлагается сделать орган самоуправления риелторов - Национальную федерацию специалистов в сфере риелторской деятельности - создание которого предусмотрено тем же законопроектом.