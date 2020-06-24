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24 июня 2020, среда, 20:20 180
Недвижимость 2020-06-24T20:38:12+03:00
Українські Новини
Власти хотят ввести налог для всех владельцев недвижимости в виде риэлтерского сбора, – эксперт

Власти хотят ввести налог для всех владельцев недвижимости в виде риэлтерского сбора, – эксперт

Сергей Паламаренко
Налог, Михаил Кухар, Ukraine Economic Outlook, МИМ-Киев, Риэлтерский сбор
Михаил Кухар. Фото: businesslife.today
Михаил Кухар. Фото: businesslife.today

Экономист Ukraine Economic Outlook, преподаватель макроэкономики бизнес-школы МИМ-Киев Михаил Кухар считает, что украинская власть в помощью законопроекта №3618 о регуляции риелторских услуг намерена ввести новый налог для всех владельцев недвижимости в виде риэлтерского сбора.

Об этом Кухар заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"(Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил) Гетманцев "осчастливил" всех владельцев недвижимости дополнительным налогом в виде риэлтерского сбора", - написал эксперт.

Кроме того, экономист акцентировал внимание на следующих аспектах относительно данного законопроекта:

  1. Это искусственное ограничение конституционного права каждого из нас свободно распоряжаться законно принадлежащей нам недвижимостью.
  2. Это, по-факту, введение еще одного незаконного налога. Если отец сыну или сосед соседу хочет продать свой дом - то им не нужен риэлтор для этой сделки. Только нотариус и государственный регистратор. По-сути еще один незаконный побор вот и все.
  3. Это лишение права на профессию: чтобы быть брокером всех обяжут учиться в каких-то школах и покупать лицензии - "слетим" еще на несколько позиций вниз в международных рейтингах по легкости ведения бизнеса.
  4. В принципе, все мы прекрасно понимаем чего добивается латентный социалист Гетманцев - того же что и все социалисты в мире: усилить контроль за теневыми доходами граждан, сдающими свою недвижимость в аренду.

    Именно с этой целью "лицензированных риэлторов" уже обязали "стучать" на своих клиентов - даже о вашем "намерении" посмотреть/подыскать какую-то недвижимость они обязаны докладывать налоговой под угрозой лишения лицензии и штрафа.

  5. Попытки государства "залезть" в личную жизнь и кошелек своих граждан, создать какие-то регламенты и построить правила там, где их создала сама жизнь и невидимая рука рынка без вмешательства чиновников - в XXI веке выглядят смешно.
  6. Интересно как он собирается "усадить за парту" и "обложить дополнительными поборами" риэлторское приложение в Apple Store?

Также Кухар процитровал мнение адвоката компании DreamDim Юрия Брикайло: "Таким образом, после вступления в силу закона, владелец квартиры, земельного участка или дома не сможет заключить соглашение об отчуждении своего имущества или передачи его в аренду без обращения к риэлтору".

Помимо этого, в законопроекте содержится положение, согласно которому риелторские услуги могут предоставляться только субъектом риелторской деятельности, которому такое право предоставлено в порядке и на условиях, определенных в законопроекте. Это означает, что с момента вступления в силу указанного закона, ни юрист, ни адвокат, ни аналитик или менеджер, ни кто-либо другой формально не будет иметь права собирать и распространять информацию относительно объектов, которые продаются.

Адвокат Брикайло считает, что если не исправить подобную формулировку, то юристы, аналитики и менеджеры не смогут способствовать осуществлению покупки и/или аренды недвижимого имущества.

"Он (законопроект №3618) был бы просто смешон, если бы не был так опасен. Для бизнес-климата в стране...", - подытожил Кухар.

Уточним, 9 июня народные депутаты зарегистрировали в Раде законопроект о регуляции риелторских услуг.

Документ стал неожиданностью для участников рынка недвижимости, поскольку, по их словам, с ними он даже не обсуждался.

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