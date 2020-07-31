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31 июля 2020, пятница, 00:00 264 Карта
Жизнь 2020-07-31T00:00:01+03:00
Українські Новини
Жара уходит из Украины: синоптик рассказала, в каких областях резко похолодает

Жара уходит из Украины: синоптик рассказала, в каких областях резко похолодает

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на выходные, Прогноз погоды в Украине
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

Холодный атмосферный фронт в ближайшие дни изменит погоду в Украине. В пятницу в некоторых регионах температура будет едва превышать 20 градусов. Также станет больше дождей.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра в западных и северных областях в течение дня ожидаются 21-25 градусов.

"Июль отъезжает из Украины, забирая с собой жару", - сообщила синоптик. 

"На остальной территории Украины будет значительно теплее, но и там – на востоке, юге и в большинстве центральных областей – жара начнет оседать, 26-30 градусов. Дожди с грозами и даже местами ливни с шквалами пройдут в Прикарпатье, на востоке и в южной части. Остальные территории – в сухой погоде, разве вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди", – написала Диденко.

В Киеве в пятницу существенные осадки вряд ли стоит ожидать. Жара окончательно отодвинется и в столицу зайдет свежий северный воздух, ожидается около 22 градусов.

Синоптик добавила, что с 31 июля на 1 августа в Киеве похолодает еще больше, температура воздуха составит 21-23 градуса, а 1 августа еще и ожидается дождь.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле и усиление аномальной жары и экстремальных осадков.

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