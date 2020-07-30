Бразилия открывает границы для туристов

Бразилия, которое ранее занимала второе место по заболеваемости коронавирусом, открыла границы для иностранных туристов, которые прибывают в страну на самолете. Об этом сообщает The Telegraph.

Сообщается, что несмотря на стремительное распространение коронавируса, правительство планирует восстановить сектор туризма.

При этом попасть в Бразилию с помощью наземного и водного транспорта по-прежнему не удастся. Запрет на такие перевозки действует еще в течение 30 дней.

По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в Бразилии обнаружили 69 075 новых случаев заболевания COVID-19, 1 595 человек умерли. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 2 миллиона 552 тысячи случаев заражения, 90 134 пациента умерли.

Как сообщали Українські Новини, тем временем, в США бьют антирекорды по количеству смертей от COVID-19: на фоне новой волны в стране умерли 150 тыс человек.

Кроме того, Таиланд продлил чрезвычайное положение до конца лета из-за коронавируса, а Италия продлила чп до 15 октября.