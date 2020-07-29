Таиланд продлил чрезвычайное положение до конца лета из-за коронавируса

В то время, как в Италии продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 15 октября, кабинет министров Таиланда продлил чрезвычайное положение в стране до 31 августа. Это уже четвертый раз, когда власти продлевают режим ЧП из-за коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение принято на фоне отсутствия каких-либо вспышек коронавируса или роста заболеваемости. Последние дни в стране фиксируют поодинокие случаи заражения.

По словам официальных властей, ЧП продлевается в профилактических целях. Якобы, таким образом страна готовится к возможным вспышкам из-за роста заболеваемости в соседнем Вьетнаме, а также Гонконге.

Однако критики действующей власти утверждают, что продление чрезвычайного положения нацелено на подавление антиправительственных протестов. В этом месяце тысячи людей, в том числе многие студенты, вышли на демонстрации в Бангкоке и нескольких других городах с призывом к отставке премьер-министра страны Праюта Чан-Оча.

Как сообщали Українські Новини, Франция не будет ограничивать поездки в страны ЕС и призвала Евросоюз не закрывать внутренние границы.