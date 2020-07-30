подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
30.07.2020 12:00 Круглый стол: "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период"

  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • США бьют антирекорды по количеству смертей от COVID-19: на фоне новой волны в стране умерли 150 тыс человек
30 июля 2020, четверг, 10:32 304
Америка 2020-07-30T10:32:58+03:00
Українські Новини
США бьют антирекорды по количеству смертей от COVID-19: на фоне новой волны в стране умерли 150 тыс человек

США бьют антирекорды по количеству смертей от COVID-19: на фоне новой волны в стране умерли 150 тыс человек

Елизавета Кесельман
США, Коронавирус в США, Смертность от коронавируса
США.Фото: pixabay
США.Фото: pixabay

Соединенные Штаты Америки продолжают бить антирекорды по количеству смертей от коронавируса. По данным на среду, 29 июля, количество смертельных случаев от коронавируса перевалило за 150 тысяч. Еще в начале первой волны президент США Дональд Трамп надеялся, что от эпидемии умрут до 100 тысяч человек. Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, США по прежнему находятся на первом месте в антирейтинге наиболее пораженных пандемией государств.  находятся на первом месте

В четверке штатов с самым высоким показателем заражений находятся Калифорния, где новую инфекцию подхватили 487 469 человек, Флорида с 451 423 госпитализированными, Нью-Йорк, где зафиксировали 442 060 больных и Техас с 424 146 случаями передачи COVID-19.

Сатистика каждого из этих штатов превышает даже показатели таких пострадавших европейских стран как Великобритания, Италия, Франция и Испания.

В среду Флорида сообщила о 216 смертях, связанных с коронавирусом - это самый высокий суточный показатель смертности в штате с начала пандемии. Тем временем в Техасе в течение суток от осложнений нового заболевания умерли 313 пациентов, таким образом общий показатель в штате достиг 6 190. А вот в Джорджии сообщили о вдвое большем количестве госпитализаций, которое наблюдают с 1 июля.

С начала пандемии в США новую коронавирусную инфекцию подхватили более 4,4 миллиона человек. Из них 150 649 умерли от осложнений, тогда как 1,3 миллиона - вылечились.

Как сообщали Українскі Новини, США начали массовое испытание вакцины от коронавируса. 

Кроме того, Трамп хочет открыть школы в США осенью, несмотря на 3 млн больных коронавирусом. 

Больше новостей о: США Коронавирус в США Смертность от коронавируса

В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1197 инфицированных за сутки
Подорожание коммуналки и полноценное восстановление ж/д сообщения. Что изменится в августе для украинцев
Новости
МВД собирается усилить контроль за "черным рынком оружия" из-за происшествий в Украине 11:06
В Турции во время строительства обнаружили золотую диадему времен Римской империи 11:06
Рубль после падения снова подскочил. Курс российской нацвалюты на 30 июля 10:58
Боевики ЧВК "Вагнер" могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси, - МИД 10:49
США бьют антирекорды по количеству смертей от COVID-19: на фоне новой волны в стране умерли 150 тыс человек 10:32
больше новостей
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Одиноким пенсионерам старше 80 лет назначили ежемесячное пособие 17:45
Украинская телеведущая в месяц получает больше, чем 2 годовые зарплаты президента США 19:00
Возможен доллар по 28,5 и выше. Эксперты рассказали, что ждать от курса в ближайшее время 06:03
Из зарплаты министра соцполитики Лазебной вычли 20 тысяч гривен в июне 06:30 Документ
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о возможной коррупции 18:48 Документ
Задержание боевиков. Фото: СБУ
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу 22:48
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
больше новостей
Режим прекращения огня на Донбассе. Боевики продолжают устраивать единичные провокации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok