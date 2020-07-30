США бьют антирекорды по количеству смертей от COVID-19: на фоне новой волны в стране умерли 150 тыс человек

Соединенные Штаты Америки продолжают бить антирекорды по количеству смертей от коронавируса. По данным на среду, 29 июля, количество смертельных случаев от коронавируса перевалило за 150 тысяч. Еще в начале первой волны президент США Дональд Трамп надеялся, что от эпидемии умрут до 100 тысяч человек. Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, США по прежнему находятся на первом месте в антирейтинге наиболее пораженных пандемией государств. находятся на первом месте

В четверке штатов с самым высоким показателем заражений находятся Калифорния, где новую инфекцию подхватили 487 469 человек, Флорида с 451 423 госпитализированными, Нью-Йорк, где зафиксировали 442 060 больных и Техас с 424 146 случаями передачи COVID-19.

Сатистика каждого из этих штатов превышает даже показатели таких пострадавших европейских стран как Великобритания, Италия, Франция и Испания.

В среду Флорида сообщила о 216 смертях, связанных с коронавирусом - это самый высокий суточный показатель смертности в штате с начала пандемии. Тем временем в Техасе в течение суток от осложнений нового заболевания умерли 313 пациентов, таким образом общий показатель в штате достиг 6 190. А вот в Джорджии сообщили о вдвое большем количестве госпитализаций, которое наблюдают с 1 июля.

С начала пандемии в США новую коронавирусную инфекцию подхватили более 4,4 миллиона человек. Из них 150 649 умерли от осложнений, тогда как 1,3 миллиона - вылечились.

Как сообщали Українскі Новини, США начали массовое испытание вакцины от коронавируса.

Кроме того, Трамп хочет открыть школы в США осенью, несмотря на 3 млн больных коронавирусом.